Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynanan Giresun ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ekici’nin yeniden sakatlandığı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2020’YE KADAR
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Sarı-Lacivertli formayı bu sezon 5 maçta sadece 243 dakika giydi. İstenen performansı sakatlığı nedeniyle bir türlü sergilemeyen yıldız oyuncunun sezon sonundaki F.Bahçe’ye maliyeti 2.1 milyon euroyu (Yaklaşık 10 milyon lira) bulacak. Mehmet Ekici’nin 2020 yılına kadar Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.
(Akşam)
10 milyon lirayı çöpe attılar!
05.02.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sarı lacivertli forma ile sadece 243 dakikada oynayabildi. Milli futbolcunun bu sezonki maliyeti 2.1 milyon euro...
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynanan Giresun ve Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmeyen Ekici’nin yeniden sakatlandığı öğrenildi.
Etiketler : mehmet ekici,fenerbahçe,
541454 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541454.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
13
3
3
39
18
21
42
2
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
-22
9
20. Hafta Maçları
2.2.2018
Bursaspor 2 - 2 Beşiktaş
3.2.2018
Antalyaspor 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
3.2.2018
Fenerbahçe 2 - 2 Gençlerbirliği
4.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Alanyaspor
4.2.2018
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü 0 - 1 Kayserispor
4.2.2018
Atiker Konyaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
4.2.2018
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Galatasaray
5.2.2018
Trabzonspor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
İstanbulspor
19
8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
10
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
19
4
5
10
20
30
-10
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4