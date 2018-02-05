Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, zirve yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in birlikte puan kaybettiği haftayı galibiyetle kapatsa liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak, sarı kırmızılılar Sivas deplasmanından eli boş döndü... Bununla birlikte iki de önemli eksik verdi... Muslera cezalı duruma düştü, Denayer de sakatlandı... Bu gelişmeler yaşanırken, teknik heyet önemli bir karar aldı... İşte o detay...

Cimbom'da kritik puan kaybı sonrası gündemdeki soru ise şu, "Antalyaspor maçında kaleyi kim koruyacak?" Galatasaray, Sivas’ta 3 puan ile birlikte kalecisi Muslera’yı da kaybetti. 4. sarı kartını gören Muslera'nın yerine kaleye geçecek isim de belli oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim takımına bir gün izin verirken tecrübeli teknik adam ve kaleci antrenörü Taffarel önemli bir karar aldı... Herkes kaleye genç Eray'ın geçeceğini düşünüyordu. Ancak ikili eldivenleri Carrasco’ya vermeyi planlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan ilk maçta iki hatalı gol yiyen ve bir anda ağır tepkilerle karşı karşıya gelen Eray İşcan’ın yerine Fatih Terim ve Taffarel ortak karar alarak Antalyaspor maçında Carrasco’ya görev verecek.

Bu doğrultuda Galatasaray’ın 8 Şubat’ta Türk Telekom Stadı'nda oynayacağı Antalyaspor maçında Muslera tribünde olurken, kalede ise Carrasco yer alacak.

Fransız eldiven, Antalyaspor ile oynanacak kritik lig mücadelesi öncesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor’a karşı Galatasaray kalesini koruyup zorlu 90 dakikaya da bir anlamdta hazırlanacak. Carrasco, ligde ilk kez Galatasaray kalesini koruyacak.