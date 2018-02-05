Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Göztepe, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Futbol severler ise Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 31 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor, kendisiyle aynı puanda 7. sırada yer alan ve 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Göztepe ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, saha ve seyirci avantajını kullanarak; güçlü rakibi Göztepe karşısında haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. İzmir ekibi Göztepe ise, zorlu Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Hem konuk ekip taraftarları, hem de ev sahibi ekibin taraftarları ise Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. İşte Trabzon Göztepe maçı skoru, kadro bilgileri tüm detayları...

Trabzonspor Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'den itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Trabzon Göztepe maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'den itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Trabzon Göztepe maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Trabzon'da değişim rüzgârı

Kupaya erken veda eden ve ligde son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer için maçın anlam ve önemi bir kat daha artmış durumda. Trabzonspor’un kazanmaktan başka çaresi yok. Devre arasında istenilen takviyeler tam olarak yapılmasa da Rıza Çalımbay mevcut kadroyla durumu idare edeceğini belirtiyor. Yarınki maçta da gerek performansa dayalı gerekse sakatlığa bağlı olarak değişimler söz konusu. Sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımdan uzak kalacak olan Burak Yılmaz’ın yerine Rodallega 11’e girecek.

Yazıcı kulübeye mi?

Bordo-mavililerde yeni transfer Filip Novak ile durumu düzelen Hubocan da 11’de olacak. En önemli değişim ise orta alanda gerçekleşecek. Devre arası transfer döneminde bonservisi alınan ve uzun vadeli faydalanılmak istenen Arjantinli yıldız Jose Sosa 11’de kendine yer bulacak. Rıza Çalımbay, Yusuf Yazıcı’yı yedek bırakabilir. Hafta içindeki çalışmalarında taktik ağırlıklı idmanlar yaptıran Çalımbay’ın kanat organizasyonları üzerinde durduğu ve bazı oyunculara uzaktan şut attırdığı belirtiliyor.

Gelenek sürsün

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev almaya başladığı dönemden beri Medical Park Stadyumunda oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberlik alındı ve 13 puan toplandı. Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ederken oyuncuların keyfi yerindeydi.

Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 31 puan 5 averaj ile 5. sırada yer alan Trabzonspor, 31 puan 3 averaj ile 7. sırada yer alan Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Mustafa Akbaş, Fabian Castillo sakatlıkları; Joao Pereira cezası, misafir takımda ise Hakan Çinemre sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

Konuk Ekip

- 5 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri.

Son Karşılaşmalar

- Trabzonspor 5, Göztepe 2 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Trabzonspor 18 gol atarken, Göztepe 11 golle karşılık verdi.

- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Trabzonspor 4 ve Göztepe 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.