Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Beşiktaş'ta kadroda değişime gidiliyor... Bursa deplasmanındaki beraberliğin ve kötü futbolun ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, takıma neşteri vuracak... Siyah beyazlılarda, kupadaki Gençlerbirliği maçı da bu anlamda bir test olacak... İşte detaylar...

Bursaspor maçı sonrası görüldü ki Antalya kampında sakatlanan Dusko Tosic'in yokluğu Beşiktaş savunmasının kimyasını bozdu. Pepe-Medel ve Pepe-Vida ikililerinin uyum sorunu yaşaması, takımın basit goller yemesine neden oldu.

Bu durumu maç sonrası basın toplantılarında dile getiren Şenol Güneş'in imdadına ise Tosic'in iyileşmesi yetişti. Tecrübeli hocanın tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Tosic'i yarın Gençlerbirliği ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında test edeceği öğrenildi.

Yeni transfer Vida böylece kulübeye çekilecek... Bursaspor maçında beklenen performansın altında kalan Hırvat yıldız, kupadaki Gençlerbirliği ve ligdeki Karabükspor maçlarında kulübede olacak.

Tosıc'in hazır bir görüntü sergilemesi halinde cumartesi günkü Karabükspor maçında Pepe ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapması bekleniyor. Güneş, sırf savunmada değil, orta sahada da Karabükspor maçında değişikliklere gidecek. (Sabah)