Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Spor canlı izle linki ile ilgili aradıklarınız burada. Türkiye Kupası çeyrek final rövanş heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 2-1'in rövanşında Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Futbol severler ise; Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçta Mehmet Topal'ın 26. dakikadaki golüne Akın Çorap Giresunspor'dan Carioca 73'te cevap vermiş, 90+3'te ise Fernandao'nun penaltı golüyle Fenerbahçe, Giresun deplasmanından 2-1 galip ayrılmayı bilmişti. Rövanş maçında ise saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Süper Lig ekibi, Giresunspor karşısında işini sansa bırakmayarak yarı finale adını yazdırmak istiyor. Giresunspor ise güçrü rakibi Fenerbahçe karşısında bir üst turu zorlamak adına canlı başla mücadele edecek. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor Türkiye Kupası maçı canlı bilgiler, maç saati ve tüm detayları bu haberde yer alıyor.

Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor maçı çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ancak Fener Giresun maçının canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak.

Fenerbahçe Giresunspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor maçı çarşamba günü saat 20:30'da A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hakem hatalarından yakınan FEnerbahçe çok tepkili: FETÖ'cüler temizlenmeli

Sezon başından beri hakem hatalarından canı yanan Fenerbahçe, Trabzon ve Giresun karşılaşmalarında da mevcut düzenin devam etmesine tepki göstermişti. Sarı-lacivertliler, Giresun karşılaşmasından sonra kendi aleyhlerine, rakiplerin lehine yapılan hatalarla ilgili hazırladıkları kapsamlı dosyayı TFF’ye sunmuştu. Ancak Mete Kalkavan’ın Gençlerbirliği maçındaki yönetimi, Fenerbahçe’nin sabrını iyice taşırdı. Dün kulüpten yapılan açıklamada TFF ve kurullarına yönelik ağır eleştiriler yer aldı. Durumun “hakem hatası” şeklinde izah edilemeyeceğini savunan sarı-lacivertliler, “Bu Türk futbolunun dizayn edilmesi sorunudur” ifadesi kullanıldı.

Futbol dizayn ediliyor

Sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği tarafından TFF’ye yapılan ziyarete değinen Fenerbahçe Yönetimi, “Bu ziyarette, Türk futbolunu dizayn faaliyetleri örnekleri ile TFF Başkanına ve Yönetim Kuruluna aktarıldı. TFF kurullarının yanlı kararlarının tek tek izah edildi. Hüsnü Güreli ve Cengiz Zülfikaroğlu’nun kurullara nasıl müdahale ettiğinin altı çizildi” hatırlatması yaptı. Görüşme sonrası Yıldırım Demirören’in TFF ve kurullarında, hakem camiasında kapsamlı bir FETÖ temizliği yapılması talebini olumlu karşıladığı, şaibeli isimlerle yolların ayrılmasına ve bir an önce VAR sistemine geçilmesine söz verdiği belirtildi.

Kocaman’a inanıyoruz

Ancak bir nebze azalan hataların ardından TFF’nin Kulüpler Birliği’ne verdiği sözleri tutmadığını belirten Fenerbahçe Yönetimi, şikâyet edilen eski düzenin ikinci yarıda hiçbir değişiklik olmadan sürdüğüne dikkat çekti. Aykut Kocaman’ın gerçekleri dile getirdiğini ifade eden sarı-lacivertliler, “Büyük resmi görmeyenler ya bu düzenin bir parçasıdır ya da art niyetlidir” derken, “Mevcut adaletsiz düzen değişinceye kadar TFF ve MHK’nin ensesinde olacağımızı, mücadelemizi sürdüreceğimizi deklare ederiz” vurgusunda bulundu. Yönetim, “Aykut Kocaman önderliğindeki takımımız şampiyonluğa ulaşacak güçtedir ve mücadelemiz hem saha içinde hem de ilgili merciler nezdinde sürecektir” dedi.

Fenerbahçe son anda galip gelmeyi bilmişti (İLK MAÇ)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Mehmet Topal’ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin’den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

26. dakikada sağ kanattan Hasan Ali’nin kullandığı köşe atışında önde direkte Eljif Elmas’ın kafa ile arka direğe gönderdiği topu Mehmet Topal kafayla filelerle buluşturdu. 0-1

34. dakikada Çağlar’ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında kale sahası içinde bulunan Aykut Demir’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

37. dakikada sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Fernandao’nun kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin’de kaldı.

52. dakikada Isla’nın ceza sahası içinde Carioca’ya müdahalesine hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Dodo meşin yuvarlağı kaleci Kameni’nin solundan auta gönderdi.

60. dakikada savunmadan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Carioca’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kameni’nin sağından dışarı çıktı.

73. dakikada Recep’in yarım vole vuruşunu çok iyi takip eden Carioca’nın kale sahası içinden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

77. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fernandao’nun vuruşunda kaleci Ahmet Şahin topu kornere çeldi.

90+3.dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı korner atışında kale sahası içinde Abdulkerim, Fernandao’yu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fernandao kaleci Ahmet Şahin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

KÜNYE

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin x, Caner Arıcı x, Aykut Demir x, Çağlar Birinci xx, Abdulkerim x, Dialiba x (Almeida dk. 70 x), Recep Aydın xx (Fatih Atik dk. 79 x), Murat Gürbüzerol x (Ahmet Abed dk. 62 x), Dodo xx, Carioca xx, Batuhan Altıntaş x

Yedekler: Anıl, Onur Demir, Hüsamettin Tut, Muhammet Reis, Volkan Okumak, Sinan Özkan, Hakan Barış

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Fenerbahçe: Kameni xx, Isla xx, Neustardter xx, Mehmet Topal xxx, Hasan Ali Kaldırım x (İsmail Köybaşı dk. 67 x), Eljif Elmas xx (Valbeuena dk. 46 xx), Samed Karakoç x (Soldado dk. 84 ?), Oğuz Kağan Güçtekin xx, Josef de Souza xx, Aatif Chahechouhe xx, Fernandao xx

Yedekler: Volkan Demirel, Ertan Ersu, Batuhan Yılmaz, Alper Potuk, Dirar, Serhat Kot

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Mehmet Topal (dk. 26), Fernandao (dk. 90+3 pen.) (Fenerbahçe), Carioca (dk. 73) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Abdulkerim (AÇ Giresunspor)