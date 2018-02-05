Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Joao Pedro Da Silva Pereira ile olan mevcut sözleşmemiz 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 1 milyon 40 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.