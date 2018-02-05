Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Merkez Hakem Kurulu başkanlığı yapan Mustafa Çulcu, TRT Spor yayınında hakem tayinlerinde değişiklik yapıldığını iddia etti.

Çulcu, Bursaspor-Beşiktaş maçına Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçınaysa Halil Umut Meler'in atandığını, ancak tebligattan kısa bir süre sonra 2 karşılaşmanın hakeminin değiştirildiğini söyledi.

Özellikle son haftalarda hakem kararlarından şikayetçi olan Fenerbahçe Kulübü, "Sayın Çulcu'nun ifadesindeki iddianın vuku bulmuş olması halinde, federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun maçımıza ilişkin olarak yaptığı hakem tayiniyle ilgili yeni ve büyük bir skandala imza atmış olacağı tartışmasızdır" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin internet sitesindeki yazıda "Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe vericidir. Bizlerin ve camiamızın büyük endişe duyduğu bu olayla alakalı olarak federasyon ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kulüp, özellikle Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında hakem kararların sonucu etkilediği vurguladı.

Fenerbahçe Kulübünün açıklaması, "Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz Türk futbolu’nda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır." ifadeleriyle son buldu.