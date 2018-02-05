Fenerbahçe'de kadroya girip girmeyeceği tartışılan Ozan Tufan, kulübün TFF'ye verdiği isim listesinde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan listede, Fenerbahçe 28 oyuncu ismi bildirirken, Ozan Tufan da bu isimler arasında yer aldı.
Ozan Tufan, TFF listesinde yer aldı
05.02.2018 - 17:30 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve devre arasında İngiltere'ye transfer olması gündeme gelen Ozan Tufan, TFF'ye verilen listede yer aldı.
Etiketler : Fenerbahçe,Ozan Tufan kadro dışı,Ozan Tufan,TFF,
541576 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541576.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
13
3
3
39
18
21
42
2
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
-22
9
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
İstanbulspor
19
8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
10
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
19
4
5
10
20
30
-10
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4