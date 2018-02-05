Fenerbahçe'de kadroya girip girmeyeceği tartışılan Ozan Tufan, kulübün TFF'ye verdiği isim listesinde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan listede, Fenerbahçe 28 oyuncu ismi bildirirken, Ozan Tufan da bu isimler arasında yer aldı.