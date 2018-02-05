Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadağ Futbol Federasyonundan (FSCG) yapılan açıklamada, Karadağ A Milli Takımı'nın mart ve haziran aylarında oynayacağı özel maçların programı duyuruldu.

Buna göre, 23 Mart'ta deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak Karadağ, 27 Mart'ta ise başkent Podgorica'da Türkiye'yi konuk edecek.

Karadağ'ın ayrıca 2 Haziran'da da Slovenya ile özel maç yapacağı açıklandı.

A Milli Takım ile Karadağ, son olarak 2016 yılının mayıs ayında Antalya'da oynanan özel maçta karşı karşıya gelmiş, müsabakayı Türkiye 1-0 kazanmıştı.