Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda yeni transferler Domagoj Vida, Cyle Larin ve Vagner Love listeye dahil edildi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ikinci turunda mücadele edecek son 16 takımın kadrolarının son halini resmi sitesi aracılığıyla duyurdu.

Bayern Münih ile mücadele edecek Beşiktaş ise kadrosunda 3 yeni transfere yer veririrken, 4 ismi de liste dışında bıraktı.

Yeni transferler Domagoj Vida, Cyle Larin ve Vagner Love listeye dahil edilirken, Atiker Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar, Club Brügge'e kiralanan Matej Mitrovic, Everton'a transfer olan Cenk Tosun ve genç futbolcu Şiyar Kepir listeden çıkarıldı.