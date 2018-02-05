Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlara 2018 sezonundan itibaren kadın modellerin yerine çocuklar eşlik edecek.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, yarış öncesi pistte dizilen otomobillerin yanında 2018 sezonundan itibaren çocuklar yer alacak.

Bu uygulama, Formula 1 yarışlarının yanı sıra yapılan Formula 2 ve GP3 mücadelelerini de kapsayacak. Pistte yer alacak çocuklar, karting ya da Formula'nın küçükler kategorisinde yarışanlar arasından seçilecek.

"Bu sayede bir gün pilot olabilmenin hayalini kurabilecekler"

Formula 1 Pazarlama Müdürü Sean Bratches, konuya ilişkin "Yarıştan sadece birkaç dakika önce yanlarında duracakları idollerinin müsabakalara nasıl hazırlandıklarını izlemek, gençler için sıra dışı bir fırsat olacak. Bu sayede bir gün pilot olabilmenin hayalini kurabilecekler. Bu uygulamanın yeni Formula 1 yıldızları için harika bir ilham kaynağı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yarış öncesi pistte kadın modellere yer verme geleneğinin, Formula 1'in marka ve günümüzün toplum değerlerine uymadığı gerekçesiyle 2018 sezonundan itibaren uygulanmayacağı duyurulmuştu.