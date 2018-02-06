Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig’in ikinci yarısında galibiyeti bulunmayan iki takımın mücadelesinde Trabzonspor evinde Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Son haftaların golcü ismi Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya ileri uçta Hugo Rodallega ile başlayan bordo-mavili takım maç boyunca önemli gol fırsatları yakalasa da İzmir ekibinin Portekizli kalecisi Beto’yu geçmeyi başaramadı. Maçtaki ilk gol tehlikesi henüz 2. dakikada ev sahibi takım adına yaşandı. Abdülkadir’in takımını hızla atağa kaldırırken, Rodallega’nın pasını iyi kontrol edemeyen Olcay önemli bir fırsatı değerlendiremedi. 5’te sol kanattan ceza sahasına ortalayan Olcay’ın bu pası Rodallega’yı geçerken direkt kaleye yöneldi ama direk gole izin vermedi. 17’de Jahovic’in Konyaspor’a satılmasının ardından Göztepe’nin ilk 11’deki gol umudu olan Gouffran’un şutu Onur’da kaldı. Tempolu geçen ilk yarı 24 ve 31’de Sosa’nın ortalarına iyi yükselen Okay’ın kafa vuruşları da Beto’ya takılınca golsüz sona erdi: 0-0.

Trabzon yüklendi ama

İkinci yarıya Sabri-Demba Ba değişikliğiyle başlayan Göztepe gol bölgesinde daha etkili olmayı amaçlarken, Rıza Çalımbay ilk değişiklik için 61. dakikayı bekledi. Olcay-Yusuf değişikliğiyle Sosa’yı sol çizgiye çeken tecrübeli teknik adamın bu hamlesi nispeten düşen tempoyu tekrar yükseltti. 72’de Okay’ın düşürülmesiyle kazanılan frikikte Sosa’nın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 77’de Yusuf’un ceza sahasına girerken çektiği şut Beto’dan sekti. 86’da N’Doye’un kaleciden seken şutuna hiçbir Trabzonsporlu dokunamayınca 90 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi ve iki takımın ligin ikinci yarısındaki galibiyet hasreti devam etti. Bu sonucun ardından her iki takım da 32 puana yükseldi.