Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

20. haftadaki Bursa-Beşiktaş ve F.Bahçe-G.Birliği maçlarının hakemleri tebligat yapılmasına rağmen değiştirildi. MHK bunun gizli kalacağını düşünerek Bursa-Beşiktaş maçına atadığı Mete Kalkavan ve ekibini F.Bahçe-G.Birliği maçına kaydırdı. F.Bahçe-G.Birliği maçına düşündüğü Halil Umut Meler’i de Bursa-Beşiktaş maçına verdi. Peki, bu değişiklik niye yapıldı? Mete Kalkavan’ın ilk yarıdaki Beşiktaş-Bursa maçını yönetmiş olması ve 9. haftadaki Beşiktaş-Başakşehir maçında Caner’in hakeme küfretmesi üzerine görüntüden 6 maç ceza almasını dikkate almayan MHK, 20. haftadaki Bursa-Beşiktaş maçına Kalkavan’ı atadı. Ve cuma günkü maç için hakemlere tebligat yapıldı. Daha sonra TFF’nin de ikazıyla uyanan MHK, Kalkavan’ı bu defa F.Bahçe-G.Birliği maçına atadı. Halil Umut Meler’i ise Bursa-Beşiktaş maçına vererek haftayı kurtarmaya çalıştı.

10 hakem adeta kızakta

Bu değişikliğin dışarı sızması ise MHK’yı zor durumda bıraktı. Kulüplerin ve teknik adamların açık açık hakemleri hedef aldığı bir dönemde yapılan bu değişiklik daha çok baş ağrıtacak gibi duruyor. En büyük tepki F.Bahçe’den geldi. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili TFF ve MHK’dan açıklama beklediklerini dile getirdi. MHK Başkanlığı görevinde 3. dönemini yaşayan Yusuf Namoğlu, hakem kadrosunu mümkün olduğu kadar dar tutmaya devam ediyor. Lig ve kupadaki yoğun maç trafiğine rağmen çok az hakem kullanma tercihi MHK’yı oldukça zor durumda bırakıyor. Ligin ikinci yarısında sadece 12 hakem kullanan Namoğlu MHK’sı, kalan 10 hakemi hiç düşünmedi. MHK, Arda Kardeşler’i de bu hafta K. Karabük - A. Alanya maçına kolay geçeceğini düşündüğü için görevlendirdi. Ligin ikinci yarısı reel olarak 11 hakemle devam ediyor.

Son 3 hafta 12 hakemle döndü

1) Cüneyt Çakır - 3 maç

2) Hüseyin Göçek - 3 maç

3) Mete Kalkavan - 3 maç

4) Fırat Aydınus - 3 maç

5) Ümit Öztürk - 3 maç

6) Bülent Yıldırım - 2 maç

7) Halis Özkahya - 2 maç

8) Ali Palabıyık - 2 maç

9) H.Umut Meler - 2 maç

10) Barış Şimşek - 2 maç

11) Y.Kemal Uğurlu - 1 maç

12) Arda Kardeşler - 1 maç