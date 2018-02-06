Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sivas’ta liderlik koltuğuna oturmayı beklerken şok bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’den oyuncularına sert ikaz geldi. Yaşanan hayal kırıklığı sonrası basın toplantısında “En çok üzüldüğüm oyun kalitemizin düşüklüğüydü” açıklamasını yapan tecrübeli teknik adam soyunma odasında da futbolcularına karşı mesafeliydi. Dün takıma izin veren Terim, bugünden itibaren Florya’da OHAL ilan edecek. “Bizim bir oyun şablonumuz var, bugün bunu sahaya yansıtamadık. Beni bu üzer. Liderliği kaçırdığımıza mı yanalım, üç puan verdiğimize mi yoksa oyun kalitemizin kötü oluşuna mı? Bence en önemlisi sonuncusu, bizi biz yapan oyun kalitemizdir” yorumunu yapan Terim’i hayal kırıklığına en çok uğratan isimler takımın yıldızları... Fatih Terim’in takımın beynini emanet ettiği Feghouli, sağ çizginin sahibi Mariano, goller beklediği Gomis, merkezi sürklase etmesini istediği Tolga, hocalarının kendilerinden beklentilerini karşılayamadı.

Yıldızlar kayıp

Duruma el koyan Fatih Terim, Feghouli, Mariano, Gomis, Tolga, Donk, Selçuk, Maicon gibi isimlerle tek tek görüşecek ve yapacağı genel toplantıda “Böyle gitmez” diyecek. Terim, Sivas maçının verilerini oyuncularına gösterip kendilerine çekidüzen vermelerini isteyecek. Sivas’ta Mariano 11 pas hatası yaparken, konsantrasyon eksikliği dikkat çekti. Feghouli ise 9 ikili mücadelenin 6’sını kaybetti. Cezayirli hava toplarında da çok etkisiz kalarak girdiği mücadelelerin hepsini kaybetti. Sarı-kırmızılılar topla oynama yüzdesinde de rakibine üstünlük sağlayamadı. Oyuncularına bu sezonki şampiyonluğun önemini tekrar anlatacak Fatih Terim, artık daha sıkı kurallar getirecek ve “Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Mücadele etmeyene takımda yer yok” mesajı verecek.