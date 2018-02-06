Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında hem puan hem de kadro yaralanmasını beraber gördü. Uzatmada galibiyeti kaçıran son saniyede ise Orkan Çınar’ın direkten dönen topu sebebiyle beraberliğe sevinen İstanbul ekibinde, Fenerbahçe maçı öncesi en büyük kayıp kaptan Emre’nin kırmızı kart görmesiydi. Tecrübeli futbolcu pazar günü oynanacak kritik Fenerbahçe mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak. Soru şu: Yerine kim oynayacak? Başakşehir kadro derinliği ve zenginliği olan ekiplerden. Abdullah Avcı’nın elinde alternatif çok. Mahmut Tekdemir’in yanına en güçlü aday olarak İrfan Can Kahveci görünüyor.

Fener’in durumuna göre

Tabii savunma yönü güçlü Gökhan İnler ile hücum etkinliği fazla “joker” özellikli Mossoro da o bölgeye kaydırılabilir. Eğer Brezilyalı futbolcu geri çekilirse yerinde (10 numara) devre arasında kadroya katılan Arda Turan görev alabalir. Rakip analiz konusunda çok iyi olan Abdullah Hoca’nın Fenerbahçe’nin de oyun anlayışını dikkate alarak nasıl bir orta saha kurgusuyla çıkacağı merak konusu. Ayrıca Avcı’nın Atiker Konyaspor maçının detaylı analizinde pas oyunu konusundaki eksiklikleri öğrencileriyle paylaştığı ve beklentilerini sıraladığı da öğrenildi.