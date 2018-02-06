Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’yle anlaşan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli formayı giyebilmek adına kulübü Trabzonspor’a rest çekmiş ve bu sürecin sonunda kadro dışı kalmıştı. Fenerbahçe uğruna 6 ay tek başına idman yapan Ekici, bu dik duruşuyla daha imzayı atmadan sarı-lacivertlilerin sevgilisi olmuştu. Ancak büyük beklentilerle transfer edilen yıldız isim sezon başından beri yaşadığı seri sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kaldı. Ekici, sezonun ilk hazırlık maçı olan Juventus Bükreş karşılaşmasında attığı 2 golle taraftarları coştururken sakatlandı ve sonrasında da bir türlü toparlanamadı. Toplamda 4 sakatlık yaşayan 27 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maçta, toplam 246 dakika görev yapabildi.

Kocaman’ın ümidi bitti

Mehmet Ekici’nin ikinci yarı itibarıyla takıma katılması bekleniyordu. Ancak, en son 29 Kasım’daki Adana Demir maçında oynayan Ekici, Trabzon karşılaşmasında kadroya alınmasına rağmen forma giymedi. Mehmet Ekici’yle ilgili acı gerçeği tecrübeli oyuncuyu sonraki karşılaşmalarda kadroya almayan Aykut Kocaman itiraf etti. Aykut Hoca, henüz iyileşmeyen Ekici’nin takıma ne zaman katılacağının belli olmadığını söyledi. Ne zaman takımla idmanlara çıksa ağrıları artan Mehmet Ekici’nin yeniden özel programa tabi tutulduğu öğrenildi. Sağlık ekibi, Ekici’nin takıma katılması için yoğun mesai harcarken, Aykut Kocaman, kronik sakatlıkları olan yıldız oyuncudan ümidi kesmiş durumda.

Dikiş tutmuyor

Futboldan 6 ay uzak kalmanın sıkıntılarını yaşayan Mehmet Ekici, takıma katılmak için büyük çaba sarf etse de başını sakatlık belasından kurtaramıyor. Kasık bölgesinde ve adalelerinde sıkıntı yaşayan Ekici, yükleme yaptığı anda farklı bir yerinden sakatlık yaşıyor. Moral olarak dibe vuran Ekici, Almanya’da da kontrolden geçti. Bayern Münih’in doktorları tarafından muayene edilen yıldızın zamana ihtiyacı olduğu öğrenildi.