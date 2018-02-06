Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başantrenör Ekrem Memnun, 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus ile oynayacağımız karşılaşmanın gruptaki sıralama açısından son derece önemli olduğunu belirtirken, “Lig ve Avrupa kupalarında rekabetin en yoğun olduğu anda ara verilip bu maçlar oynanıyor. Kolay bir durum değil” dedi.

Belarus’ta tanıdık yüzler

Şu ana dek 2’de 2 yaptıkları grubu namağlup tamamlamak istediklerini belirten Memnun, “Grupta 6’da 6 yaparsak rüya gibi bir şey olur. Belarus çok kaliteli ve tecrübeli bir takım. Türkiye liginde de oynayan Verameyenka, Snytsina, Papova gibi çok önemli oyuncuları var. Cumartesi günü mutlaka bizi iyi duruma sokacak bir sonuç almak istiyoruz. Maçı çok ciddiye alıyorum. Onun için en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.