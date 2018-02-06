Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta cuma akşamı 2-2 biten Bursaspor maçı sonrası suratlar asılmıştı. Ancak şampiyonluk adayları Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesiyle 90+’2’de Negredo’nun beraberliği getirdiği gol “büyük değer” kazandı. Cuma akşamı şampiyonluk treninin kaçtığı düşünülmüştü ama 20. hafta, ligin altından daha çok sular geçeceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de oyuncularına terapiye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının futbolcularıyla yaptığı konuşmada şampiyonluk şanslarının devam ettiğini belirterek, “Panik yapmayın. Önümüzde daha çok maç var. Biz ligin en iyi takımıyız. Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecektir. Biz kendi oyunumuzu ortaya koyduğumuz sürece zirveyle aradaki farkı kapatıp şampiyon olabiliriz. Herşey bizim elimizde” dediği öğrenildi.

Yönetimden tam destek

Öte yandan Bursaspor beraberliği sonrası camiada homurdanmalar yükselmeye başlayınca yönetim duruma el koydu. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin teknik direktör Şenol Güneş ve takıma tam destek verme kararı aldıkları öğrenildi. Şampiyonluk yolunda negatif düşüncelerin önlerine taş koyacağını söyleyen Başkan Orman’ın, “Hocamıza ve takımımıza güvenmeliyiz. Onları olumsuz yönde etkileyecek en ufak bir söylemde bulunmamalıyız” diyerek yöneticilerini uyardığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Fikret Orman’ın, ligin ikinci yarısında takımla daha çok vakit geçirme kararı aldığı öğrenildi. Daha önce nadir olarak idmanları seyreden siyah-beyazlıların başkanı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde daha fazla mesai yapacak. Orman’ın bu kararı takıma moral vermek amacıyla aldığı kaydedildi.