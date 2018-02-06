Sarı-lacivertli takımda hakemlere gösterilen tepkiler nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman’ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan’a yönelik 'Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin' dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız 'Sorun Türk Futbolu’nun Dizayn Edilmesi Sorunudur' başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Aziz Yıldırım’ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'da
06.02.2018 - 15:09 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler : aziz yıldırım,aykut kocaman,haberler,
541783 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541783.aspx
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PTT 1. Lig
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P.
1
Başakşehir
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13
3
3
39
18
21
42
2
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
-22
9
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
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İstanbulspor
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8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
10
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
19
4
5
10
20
30
-10
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4