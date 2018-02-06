Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattığını açıkladı.
Kaan Ayhan, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Genç futbolcu böylece 2019'a kadar Alman ekibinde forma giyecek.
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Fortuna Düsseldorf, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattığını açıkladı.
Kaan Ayhan, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Genç futbolcu böylece 2019'a kadar Alman ekibinde forma giyecek.
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