Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la berabere kalan Göztepe, ligde 4 maçtır kazanamıyor. Ligde Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, 19. haftada Kayserispor'la 1-1 berabere kalmasının ardından dün de Trabzonspor karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Son 4 maçta 2 puan alabilen İzmir temsilcisi 20. haftayı 32 puan ve averajla 7. sırada tamamladı. Kaleci Beto'nun performansıyla dikkati çektiği karşılaşmada, ara transfer döneminde Göztepe'ye katılan Demba Ba ilk kez forma giydi. Dünkü maçın ikinci yarısında Sabri Sarıoğlu'nun yerine oyuna giren Senegalli oyuncu kulüp kariyerinde 350. maçına çıktı. Göztepe'nin Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği ve bu sezon 8. sarı kartını gören Andre Poko cezalı duruma düştü. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü Osmanlıspor'u konuk edecek.