Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, son hafta mücadelesinde yarın evinde Monaco ile karşılaşacak. Grupta son maçlar öncesinde 22 puanla ikinci sırada bulunan Karşıyaka’nın, yarın ilk maçta 79-65 yenildiği namağlup Monaco ile oynayacağı mücadele saat 22.30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda başlayacak.

Pınar Karşıyaka, güçlü rakibini yendiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, eğer karşılaşmadan mağlubiyet ayrılırsa EWE Baskets-UNET Holon arasında oynanacak müsabakanın sonucunda göre gruptaki yeri belli olacak.

İZMİR’DE ULAŞIMA MAÇ AYARI

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda yarın oynanacak Pınar Karşıyaka-Monaco maçının başlama saatinin FIBA tarafından 22.30’a alınması üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgeden geçen otobüs hatlarının seferlerini, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın bitiş saatine kadar uzatacak. Karşıyaka İskelesi’nden Konak ve Alsancak’a gidecek son vapurun kalkış saati ise 01.05 olarak belirlenirken, tramvay seferleri de maç bitimine kadar yolcu yoğunluğuna göre arttırılacak. İZBAN’da da Mavişehir’den Alsancak yönüne son tren 00.33’te, Aliağa yönüne ise 01.25’te kalkacak.

BAŞBAKAN DA İZLEYECEK

Karşıyaka Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada Monaco mücadelesini Monaco Prensliği Başbakanı Serge Telle’nin de tribünden izleyeceği belirtildi. Başbakan Telle ve üst düzey yetkililerin takip edeceği maçta güvenlik sebebiyle protokol düzenlemesinin yeniden yapılacağı ve yönetim kurulu üyelerinin dışında, protokol tribününe kimsenin alınmayacağı ifade edildi.