Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte TFF'nin sitesinden yapılan o açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 06.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- BURSASPOR Kulübü'nün 02.02.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ISSAM CHEBAKE'nin 03.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınladığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 04.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



10- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakası sonrasındaki basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



12- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



13- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



14- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- KARŞIYAKA Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün aynı müsabakadaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



17- SİLİVRİSPOR Kulübü kaleci antrenörü AZİZ AKGÜN'ün 04.02.2018 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



18- NİĞDE BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü ESER KARDEŞLER'in 04.02.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-NİĞDE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



19- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



20- PAZARSPOR Kulübü teknik sorumlusu SELAHADDİN DİNÇEL'in 04.02.2018 tarihinde oynanan PAZARSPOR-EROKSPOR A.Ş TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



21- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



22- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü futbolcusu SEZER YILDIRIM'ın 04.02.2018 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILARSPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



23- 1461 TRABZON Kulübü futbolcusu MAHMUT ŞEKER'in 04.02.2018 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILARSPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



1461 TRABZON Kulübü teknik sorumlusu HAMDİ ZIVALIOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



24- MUĞLASPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



25- YEŞİL BURSA A.Ş. Kulübü antrenörü HALİLÜLRAHMAN GÜNEY ERDEM'in 04.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



26- KIRIKHANSPOR Kulübü'nün 04.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-KIRIKHANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KIRIKHANSPOR Kulübü futbolcusu MEHMET FIRAT DEMİR'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



KIRIKHANSPOR Kulübü antrenörü HAKAN ÇİMEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



27- ARSİNSPOR Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-AYDINSPOR 1923 TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



28- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 03.02.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.