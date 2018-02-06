Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Vagner Love, ilk kez 11'de sahaya çıkarken, lisansı çıkarılan Larin de 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer buldu.

Bursaspor maçında cezası nedeniyle oynayamayan Babel'i de ilk 11'de sahaya süren Güneş, kalede de değişikliğe giderek Fabricio'nun yerine Tolga Zengin ile maça başladı.

Bursaspor maçına 11'de başlayan Gökhan Gönül, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Negredo, Talisca, bu maçta siyah-beyazlı ekibin yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş karşılaşmaya, Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens, Babel, Mustafa Pektemek, Vagner Love, 11'iyle çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat yeni transfer Florentin Pogba, Fenerbahçe maçında gol atan Marko Milinkovic ve kart cezası biten Petar Skuletic'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe maçının ilk 11'inden kaleci Hopf, Uğur Çiftçi, Palitsevich ve Jailton'u yedeğe çeken Ümit Özat, şu kadroyu sahaya sürdü:

Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah, Milinkovic, Khalli, Aydın Karabulut, Skuletic.

BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ

Maçı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, locada birlikte izledi.

Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken, kırmızı-siyahlı takımın tribünlerinde büyük boşluklar görüldü.