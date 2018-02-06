Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki rakibi Bayern Münih, Almanya Kupası'nda farklı galibiyetle yarı finale yükseldi.

BAYERN 6-0 KAZANDI

Kupa mücadelesini 6-0 kazanarak yarı finale yükselen Bayern Münih'in gollerini Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso ve Arjen Robben (2) attı.

12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Resmi karşılaşmalarda en son 25 Kasım 2017'de ligde Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup olan Bayern Münih, 12 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte kalesinde sadece 11 gol gördü.

Beşiktaş, Alman ekibine 20 Şubat'ta konuk olacak ve bu karşılaşmanın rövanşı 14 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak.