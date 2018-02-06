Karşılaşmada Marsilya'nın gollerini Clinton, Luiz Gustavo, Dimitri Payet, Kostas Mitroglou (3) ve Lucas Ocampos (3) kaydetti.
Marsilya'dan gol yağmuru! 9-0
06.02.2018 - 23:08 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 23:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Lig Kupası'nda Marsilya deplasmanda Bourg-Peronnas'ı 9-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.
Etiketler : marsilya,Bourg-Peronnas,fransa lig kupası,
541854 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541854.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
13
3
3
39
18
21
42
2
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
19
2
3
14
14
36
-22
9
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
İstanbulspor
19
8
5
6
22
19
3
29
7
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
8
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
9
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
10
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
11
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
19
4
5
10
20
30
-10
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4