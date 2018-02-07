Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Beşiktaş-Bursa maçına atanan Mete Kalkavan’ın tebligat yapıldıktan sonra ani bir değişiklikle Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmasına verilmesinin yankıları sürerken sarı-lacivertlilerden sert bir açıklama geldi. Son dönemde hakem hataları yüzünden MHK’yı sert bir şekilde eleştiren sarı-lacivertliler gündeme düşen son olay sonrası açıkça “Artık istifa edin” dedi. TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ne kamuoyu vicdanını ne de kendilerini tatmin ettiğini belirten Fenerbahçe Yönetimi, Yusuf Namoğlu ve ekibini istifaya davet etti. Mete Kalkavan ile Caner’i yeniden karşı karşıya getirmemek için alınan bu kararın skandal olduğunu, değişikliğin TFF’nin telkiniyle yapılmasının ise ayrı bir sıkıntı olduğunu savunan sarı-lacivertliler, isim kullanmadan, atama değişikliğinin Beşiktaş ve Caner’i korumak için yapıldığını öne sürdü.

Adaletsizlik ayyuka çıktı

MHK’nın bu kararının Süper Lig’de gerçekleştirilen kulüp ayrımcılığını net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Fenerbahçe Yönetimi, “Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir” vurgusunda bulundu. MHK’nın adil yönetim anlayışında olmadığını belirten sarı-lacivertliler, “MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK’nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir” ifadesinde bulundu. Sarı-lacivertliler, içindeki FETÖcü yapılaşmanın temizlenemediğini öne sürdükleri TFF’nin de yönetim değişikliğine gitmesini istiyor.

Kocaman’a ceza yok

Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Aziz Yıldırım, resmî sitede yayınlanan, “Sorun Türk Futbolunun Dizayn Edilmesi Sorunudur” başlıklı yazı, Aykut Kocaman da Gençlerbirliği maçı sonrası hakem Mete Kalkavan’a “Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun, ama dürüst de adil de değilsin” dediği gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Ancak PFDK, Kocaman’a bu sözlerinden dolayı ceza kesmedi.