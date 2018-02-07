Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin zirvesine ambargo koyan ve haftalardır liderlik koltuğundan inmeyen Başakşehir’de kişisel performanslar da öne çıkıyor. Bunlardan biri de takımın golcüsü Emmanuel Adebayor. 20. hafta mücadelesinde Başakşehir’in Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Togolu futbolcu gol sayısını 10’a yükseltti. Yıldız oyuncu, bu sezon ligde maç başına 0.55’lik gol ortalamasını yakaladı. Emmanuel Adebayor, lig maçlarında attığı gol sayılarında son 10 yıldaki en yüksek gol ortalamasını yakalamış oldu.

Yıldız oyuncu, 2007-2008 sezonunda İngiliz ekibi Arsenal ile çıktığı 36 maçta fileleri 24 defa havalandırmış ve 0.66’lık gol ortalamasını tutturmuştu. Bu ortalama tecrübeli oyuncunun, kariyerindeki en yüksek gol ortalaması olarak da kayıtlara geçmişti. Adebayor, o sezon Premier Lig’de gol krallığı yarışını 31 gollü Cristiano Ronaldo’nun ardından, Fernando Torres ile birlikte ikinci sırada tamamlamıştı. Başakşehir’e geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan Adebayor, geçen yıl da 11 maçta 6 gol atıp 0,54’lük ortalama tutturmuştu.