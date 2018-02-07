Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ligde yara alan Beşiktaş teselliyi kupada buldu. Siyah-beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği’ni Ankara’da da 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kartal’ın yarı finaldeki rakibi Fenerbahçe-Giresun eşleşmesinin tur atlayanı olacak. Soğuk Ankara akşamının öncesinde de teknik patronlar arasında soğukluk yaşanıyordu. Şenol Güneş ve Ümit Özat maç öncesi bırakın tokalaşmayı bir araya bile gelmedi. Farklı bir kadro ile sahaya çıkan Beşiktaş’ın kalesinde Tolga yer alırken, sağ bekte Vida’nın görev yapması dikkat çekti. Quaresma’nın yerine forma giyen Lens oyundan çıkana kadar istekliydi. Dakika 55’teki şutunda ise direk gole izin vermedi. Orta alanda Tolgay ile birlikte çalışkanlığı ile dikkat çeken Necip 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek atıldı. Bursa deplasmanında oyuna girdikten sonra hücuma hareket getiren Mustafa Pektemek, dünkü maçta da Caner’in kornerinde kafasını konuşturup fileleri havalandırarak kupadaki istikrarını sürdürdü.

10 kişiyle de aynı

Çift forvetle sahada yer alan Beşiktaş’ta yeni transferlerden Vagner Love, Necip Uysal’ın kırmızı kart görmesi üzerine taktik gereği oyundan çıkarıldı. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bile oyunun kontrolünü rakibine kaptırmadı. Adriano oyuna girmesinin ardından sağ beke, Vida stopere, Medel ise ön liberoya geçti. Anderson Talisca 82’de Mustafa Pektemek’in yerine oyuna girdikten sonra klas hareketleriyle göz doldurdu. Son 5 dakikada Lens oyundan çıktı yerine Quresma dahil oldu. Şenol Güneş iki maçta da Ümit Özat’a ustalık dersi verirken, kalan dakikalarda skor değişmedi ve Beşiktaş güle oynaya Ziraat Türkiye Kupası’nda son 4 takım arasına adına yazdırdı.