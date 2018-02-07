Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da olağanüstü kongre sonrası Mustafa Cengiz’in başkanlığa gelmesiyle birlikte Sportif A.Ş’ye atanan Abdürrahim Albayrak, yönetimi adeta ipten aldı. Mazbata töreni sonrası iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıya kalan Cengiz yönetimi “Acil eylem planı” uygulamaya çalıştı fakat bankalardan umdukları cevabı alamadı. Mustafa Cengiz 2 milyon avroluk kredi dahi çekemedi. Tam da bu noktada devreye Abdürrahim Albayrak girdi. Ödenmesi gereken vergi borçları ve diğer ödemeler için Albayrak 30 milyon lirayı cebinden vererek kasa kolaylığı sağladı. Öte yandan son dakika gerçekleşen Yuto Nagatomo transferinin parasını da tecrübeli yöneticinin karşıladığı ortaya çıktı. Japon futbolcunun kiralanması konusunda Galatasaray, Inter ile 700 bin avroda el sıkışmıştı.

Camiada rahatsızlık var

Albayrak’ın bu ödemesi N’Diaye’den daha sonra gelen parayla karşılandı ve borç sıfırlandı. Fakat bireysel olarak kulüp için harcama yapılması camia içinde gelecek adına endişe uyandırmaya başladı. Kulübün ödemelerde şahıslara bu şekilde mahkum kalmasının uzun vadede çok büyük problemler oluşturacağını düşünen üyeler, çözüm toplantıları yapmaya başladı. Ayrıca Albayrak’ın bu kadar ön plana çıkmasının teknik direktör Fatih Terim’i de rahatsız ettiği kulislerde konuşuluyor. Terim’in planları dahilinde olmayan bir başka durum da Serdar Güzelaydın’ın erken istifası. Terim göreve geldikten sonra Sportif A.Ş’ye atanan Güzelaydın, tecrübeli teknik adamla beraber projelere başlamış ama Mustafa Cengiz başkan olduktan sonra istifa ettirilmişti.

Dursun Özbek ibra edilir mi?

Galatasaray camiasında rahatsızlık uyandıran başka bir konu da eski başkan Dursun Özbek’in sürekli olarak hedef gösterilmesi. Mali genel kurulda Özbek’in ibra edilip edilmeyeceği tartışma konusu olurken, camianın tecrübeli isimleri, Özbek’in ezici üstünlükle ibra edileceğini düşünüyor.