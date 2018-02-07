Kaan Ayhan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Ligde kalan maçlarda takımın başarısı için yardımcı olmak istediğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Fortuna Düsseldorf'ta kendimi hep çok rahat hissettim. Bu yüzden sözleşmemin yenilenmesinden dolayı memnunum” ifadelerini kullandı. Takımıyla 44 maça çıkıp bir gol kaydeden millî futbolcu Kaan Ayhan, 2016 yılında Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.
Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf'ta kaldı
07.02.2018 - 06:45 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf, Fatih Terim'in A millî takıma çağırdığı ve gözde isimlerinden olan defans oyuncusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini bir yıl uzattığını açıkladı.
Etiketler : kaan ayhan,düssldorf,
541900 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541900.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
4
Beşiktaş
20
10
7
3
35
20
15
37
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
20
8
8
4
36
31
5
32
7
Göztepe
20
9
5
6
32
29
3
32
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
10
Malatyaspor
20
7
5
8
23
27
-4
26
11
Kasımpaşa
20
7
4
9
31
35
-4
25
12
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
26
35
-9
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
20
5
3
12
26
37
-11
18
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
20
3
3
14
15
36
-21
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
20
11
5
4
40
25
15
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
5
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
6
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
7
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
8
Altınordu
20
8
5
7
30
27
3
29
9
Boluspor
20
8
3
9
23
20
3
27
10
Elazığspor
20
7
6
7
26
24
2
27
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
14
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
15
Adana Demirspor
20
5
6
9
24
30
-6
21
16
Denizlispor
20
4
5
11
20
32
-12
17
17
Manisaspor
20
7
2
11
24
33
-9
14
18
Gaziantepspor
20
1
4
15
8
52
-44
4