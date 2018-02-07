Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan Ayhan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2019 yılına kadar uzatıldığı bildirildi. Ligde kalan maçlarda takımın başarısı için yardımcı olmak istediğini belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Fortuna Düsseldorf'ta kendimi hep çok rahat hissettim. Bu yüzden sözleşmemin yenilenmesinden dolayı memnunum” ifadelerini kullandı. Takımıyla 44 maça çıkıp bir gol kaydeden millî futbolcu Kaan Ayhan, 2016 yılında Schalke 04'ten Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu.