Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor güzel istekli ve baskılı futbola alkış tutuyor ama bir taraftan da “iç” çekiyor. Nasıl çekmesin ki! Zirvedeki tüm takımların puan kaybettiği ve bir tek Kayserispor’un galip geldiği haftada çok önemli bir fırsat kaçtı. Göztepe karşısında kaleci Beto engelini geçemeyen ve yüzde yüzlük gol fırsatlarından sonuç alamayan Karadeniz ekibinde camia, usta forvet Burak Yılmaz’ı çok aradı. Ki istatistiklere bakıldığında da Burak Yılmaz realitesi ortadaydı. Son 4 lig maçında berabere kalan bordo-mavililerde toplam 20 futbolcu forma giydi ve onların içinde tek gol atan isim Burak Yılmaz’dı. Kral, son 4 haftanın 3’ünde forma giydi, 4 golü de o kaydetti.

Çalımbay haklı çıktı

Rıza Çalımbay’ın da göreve gelir gelmez ve devre arasında bahsettiği bağıra bağıra söylediği “Burak dışında gol atan yok” söylemi aynen gerçekleşmeye devam etti. Diğer forvetlerden Dame N’Doye ligde 6 haftadır, Hugo Rodallega ise 5 haftadır gole hasret. Ki Burak’ın sakatlığı ve bazı maçlarda forma giymediğini düşünün buna rağmen 17 golle gol krallığında zirvede. Ve 20 hafta sonunda 36 golün 17’sinde yani yüzde 47,2’sinde Burak Yılmaz etkisi söz konusu. Göztepe maçında kaçanların ardından teknik direktör Rıza Çalımbay’ın idmanlarda oyunculara son vuruş çalıştırması bekleniyor.

2018’de hiç gülemedi

Rıza Çalımbay’la iyi bir sinerji yakalayan Trabzonspor, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Ki kupadan erken elenmenin üzüntüsü de yaşandı. Yeni yılın ilk maçı kupadaydı ve Konya ile 1-1 berabere kalındı. Sonrasında ligde de üç (Konya 2-2, F.Bahçe 1-1, Göztepe 0-0) beraberlik alındı. Ligde Karabük’le başlayan beraberlik serisi de 4 maça çıktı.