Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig mücadelesi veren ancak son maçlarında kazanamayan Giresunspor’da kan değişimi teknik ekipte oldu. Metin Diyadin’in yerine Türk futbolunun renkli ve “gezgin” teknik adamı Yılmaz Vural getirildi. Resmî açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Millî takım ve büyük kulüplerden birini çalıştırma hayali olan Vural’ın kariyerinde 4 kulübü Süper Lig’e çıkarmak var. 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve son olarak 2017-2018’de Göztepe Yılmaz Vural’la beraber Süper Lig’e yükselmişti. 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor’un play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetmişti.

Vural’ın 28. kulübü

Malatya, Antalya, Samsun, Karşıyaka, Adana, Bursa, Gaziantep, Sarıyer, Trabzon, Gençlerbirliği, Konya, Dardanel, Denizli, Diyarbakır, Çaykur Rize, Ankaragücü, Manisa, Kocaeli, Kasımpaşa, Sakarya, Elazığ, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Eskişehir, Karabük, Göztepe, Adana Demirspor ve Giresun.