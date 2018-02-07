Siyah-beyazlıların oyuncu tarama ekibinde yer alan Gökhan Keskin ve Fikret Demirer, gelecek vaadeden genç isimleri belirledi.
İkilinin bu hafta sonu listeye aldıkları tüm oyuncuları izleyecekleri de ifade edildi. İşte listeye alınan futbolcular:
Umut Bozok (Nimes), Hasan Özkan (Oostende), Ufukcan Engin (Fortuna Sittard), Deniz Hümmet (Trelleborg), Enes Türkoz (Stuttgart), Güven Yalçın (Leverkusen), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf). (Fotomaç)
Beşiktaş'ta operasyon! Liste ortaya çıktı
07.02.2018 - 11:36 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 11:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadrosunun yaş ortalaması yükselen Beşiktaş, gelecek sezon için operasyona başlıyor. Daha önce Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Olcay Şahan gibi gurbetçileri transfer eden Siyah-beyazlılar, hedefindeki yeni isimleri belirledi.
Siyah-beyazlıların oyuncu tarama ekibinde yer alan Gökhan Keskin ve Fikret Demirer, gelecek vaadeden genç isimleri belirledi.
Etiketler : beşiktaş,
541967 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/541967.aspx
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S.
Takım
O.
G.
B.
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
4
Beşiktaş
20
10
7
3
35
20
15
37
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
20
8
8
4
36
31
5
32
7
Göztepe
20
9
5
6
32
29
3
32
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
10
Malatyaspor
20
7
5
8
23
27
-4
26
11
Kasımpaşa
20
7
4
9
31
35
-4
25
12
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
26
35
-9
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
20
5
3
12
26
37
-11
18
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
20
3
3
14
15
36
-21
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
20
11
5
4
40
25
15
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
5
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
6
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
7
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
8
Altınordu
20
8
5
7
30
27
3
29
9
Boluspor
20
8
3
9
23
20
3
27
10
Elazığspor
20
7
6
7
26
24
2
27
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
14
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
15
Adana Demirspor
20
5
6
9
24
30
-6
21
16
Denizlispor
20
4
5
11
20
32
-12
17
17
Manisaspor
20
7
2
11
24
33
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14
18
Gaziantepspor
20
1
4
15
8
52
-44
4