Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların oyuncu tarama ekibinde yer alan Gökhan Keskin ve Fikret Demirer, gelecek vaadeden genç isimleri belirledi.



İkilinin bu hafta sonu listeye aldıkları tüm oyuncuları izleyecekleri de ifade edildi. İşte listeye alınan futbolcular:



Umut Bozok (Nimes), Hasan Özkan (Oostende), Ufukcan Engin (Fortuna Sittard), Deniz Hümmet (Trelleborg), Enes Türkoz (Stuttgart), Güven Yalçın (Leverkusen), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf). (Fotomaç)