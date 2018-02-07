Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki farklı dönemde Galatasaray’da forma giyen Necati Ateş yeniden Galatasaray’a döndü. Necati Ateş Galatasaray Futbol Akademisi’nde görev yapacak.

İşte Necati Ateş’in yaptığı paylaşım: Yine, yeni, yeniden… Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya, kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Galatasaray’da 4. Fatih Terim döneminden sonra Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Ayrıca Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş Galatasaray Futbol Akademisi’nde görev yapacağı öğrenildi…