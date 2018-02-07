Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor'un kaptanı Alper Saruhan, taraftar desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kazanacaklarına inandığını belirtti.

Saruhan, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Şubat Cumartesi günü saat 15.15'te Cebeci Spor Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, taraftarları bu maça davet etti.

Taraftarların desteği ile bu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan Saruhan, şunları kaydetti:

"Üst üste ikinci galibiyete imza atmak istiyoruz. Haydi Trabzonsporlular, bizim için deplasmanı ev sahibine dönüştürelim. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından galibiyetle ayrılarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Siz de bu zorlu maçta yanımızda olun, galibiyet sevincini beraber yaşayalım."