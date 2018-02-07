Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yle deplasmanda karşılaşan Akın Çorap Giresunspor’da Asbaşkan Sacit Ali Eren ve Taraftar Sorumlusu Atakan Ayvaz, maç içinde spor şube tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 2 ismin, kendilerine ait akreditasyon kartıyla tribüne taraftar soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve emniyette ifade verdiği öğrenildi.