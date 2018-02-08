Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın uzun süre temaslarda bulunduğu Kwadwo Asamoah'ın geleceği ile ilgili menajeri Federico Pastorello'dan açıklama geldi. 7-8 takımdan teklif aldıklarını belirten menajer, "Sezon sonunda Juventus'tan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil. Juventus'ta mutlu ve oynuyor ancak İtalya'da geçen yılların ardından, başka bir ülkede oynama ihtimalini de dışarıda bırakmıyoruz. 7-8 takım onun için benimle temasa geçti. Her şey olabilir" dedi.

Galatasaray, devre arasında Asamoah'tan beklediği cevabı alamamasının ardından Yuto Nagatomo'yu renklerine bağlamıştı. 2012-13 sezonunda Juventus'a gelen Ganalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon Torino ekibinde 12 maçta 966 dakika süre alan Asamoah, 1 asist yaptı.