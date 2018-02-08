3 kulvarda yoluna devam eden ve Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş'ı, Şubat ve Mart ayının başında zorlu bir fikstür bekliyor. Beşiktaş, 10 Şubat'ta Karabükspor ile oynadıktan sonra 14 Mart'ta Şampiyonlar Ligi rövanşındaki Bayern Münih maçına kadar kritik karşılaşmalara çıkacak. Beşiktaş 32 günlük bu süreçte 8 maça çıkacak ve sezonun kaderi de belli olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı da, 17-18 ya da 19 Nisan'da oynakacak.
İşte Beşiktaş'ın 32 günlük yoğun fisktürü
10 Şubat, Beşiktaş - Karabükspor
16 Şubat, Konyaspor - Beşiktaş
20 Şubat, Bayern Münih - Beşiktaş
25 Şubat, Beşiktaş - Fenerbahçe
27/28 Şubat ya da 1 Mart, Beşiktaş - Fenerbahçe
4 Mart, Trabzonspor - Beşiktaş
11 Mart, Beşiktaş - Gençlerbirliği
14 Mart, Beşiktaş - Bayern Münih