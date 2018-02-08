Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara, bugüne kadar yaklaşık 100’e yakın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl altısı uluslararası yarışlardan olmak üzere, toplam 8 madalya kazanan lise öğrencisi Kara, sezon sonuna kadar 16 madalya almayı hedefliyor. Tek hedefinin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu söyleyen Kara “Başarımı olimpiyatla taçlandıracağım” dedi.