Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp dergisinin bu ayki sayısına uzun bir röportaj verdi. Çocukluğundan, okul yıllarına birçok konuda açıklamalar yapan Cengiz, hedeflerini de anlattı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, “Birinci hedefimiz mali anlamda düzlüğe çıkmak. Kısa vade için elimizde sihirli değnek yok. Bunu yapmak çok kolay değil. Üç ay içinde yani genel kurula kadar bir noktaya geleceğiz. Sportif olarak da, futbolda tek düşünce şampiyonluk. Diğer branşlarda da toparlanma sürecini başlatmak ve yukarıyı hedeflemek. Dört ila altı ay bazında ötelenen ödemelerin yanında biriktirilmiş sorunlar var. Her gün 10 kilo kaldırabilirsiniz ama 120 gün boyunca birikmiş olan 1200 kiloyu bir anda kaldıramazsınız” diye konuştu.

"Yüzde 60 hazırdık"

“Bu sorunları parçalayarak yok etmeye çalışıyoruz” açıklamasını yapan Mustafa Cengiz, “İlk olarak bir sistem kuruyoruz. Üç ay yeter mi? Hatta üç sene yeter mi? Üç sene de önümüzü temizleyip, tırmanacağınız basamakların yolunu temizleyebilirsiniz. Galatasaray’da ana hedef borçsuz, artı veren bir bütçeye ulaşmak. Şu anda ilk üç ay içinde dengeyi oluşturmanın, sistemi kurmanın peşindeyiz” ifadelerini kullandı. Seçim sürecinin çok hızlı olduğunu hatırlatan Cengiz, “Yüzden 40 hazır değildik. Bazı abilerim ‘teamül’ dediler. Ama biz bir şeyleri değiştirmeye geldik. Şu anda ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyoruz. Gelmeden önce de geldikten sonra da herhangi bir arkadaşıma mevki sözü vermedim. Biz Galatasaray’ı menfaatsiz sevenlerle yürümek istiyoruz” yorumlarında bulundu.

Cengiz'den inciler

- Ben her gün okumalıyım. Bu benim için ihtiyaç oldu. Dünya ve Türkiye tarihine çok meraklıyım.

- Metin Oktay öyle bir enerji üretirdi ki zıpladığında en üstte asılı kaldığı bir an vardı ve o anda çekiç gibi kafa vururdu.

- Galatasaray isen yenilgiyi asla kabul edemezsin.

- Bugün Fenerbahçe batsın ister miyiz? Kesinlikle istemeyiz. Çünkü tarihe baktığınızda bütün büyük imparatorlukların büyük rakipleri vardır.

- Kulübe A grubu dışında yılda 400 üye alıyoruz. Bu rakam çoğaltılabilir. Ama şöyle de bir şey var. Bizim aslımız Galatasaray Lisesi... Biz bu temel üzerinde sadakat şartını başa koyarak üyeliği dengede tutmak istiyoruz.

"Stresi bilgisayar oyunuyla yenerim"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı bilişimle ve oyunlarla ne kadar iç içe olduğunu açıkladı. İşte sözleri: Stres anında bilgisayar oyunu oynarım. ‘Espor ile ilgilenin’ dediler yönetime geldiğimde. Ben önce bir gülümsedim. “World of Warcraft” oyununda 84 seviye ilerledim. Bir zaman sonra bıkıp bıraktım tabii... Simdi ise ‘Elder Scrolls Online’ oynuyorum. Fena da gitmiyorum. ‘League of Legend’s ona pek girmedim. Bilgisayarı hep sevdim ama aslında biraz mecburiyet oldu benim için. Oğluma küçük yaşlarda bilgisayarı öğretmek istedim. Oğlum 1984 doğumlu, beş yaşına gelmişti. O zamanlar Commodore 64 vardı. Tabii bir işe girince tamamen öğrenme isteğim vardır. Bu açıdan montajı yapabilecek kadar kendimi geliştirdim. Türkiye’nin ilk internet kullanıcılarından biriyim. Internete DOS üzerinden bağlanırdık. Sohbet odaları vardı o zaman. Bill Gates ile aynı sohbet odasında olduğumu bilirim. Bir fotoğrafın iletilmesi 20 dakika kadar sürerdi. 28K modemlerin çok daha öncesini biliyorum, ardından ISDN bağlantı geldi derken bugün 1000 mb fiber altyapı ile kullanıyoruz interneti. Son olarak Milli Eğitim’e naçizane bir tavsiyem var. Bence okullara tabletten ziyade klavyeli bilgisayarlar dağıtılmalı. Çünkü yazılım dili için klavyeli bilgisayarlar şart diye düşünüyorum.

Necati Ateş yuvada

Galatasaray’da Fatih Terim’in gelişiyle Florya’da yapılanmaya gidilirken, yeni ekibe katılması düşünülen bir diğer isim de Necati Ateş’ti. Oyuncu keşfetme, bölgesel antrenman koçluğu görevleri üstlenecek ve altyapıyla da ilgilenecek Ateş “Yine, yeni, yeniden... Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya, kaldığımız yerden devam ediyoruz” mesajını paylaştı.

Yarı final bileti kimin?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunun ikinci maçına bugün oynayacak. Atiker Konya ile ilk maçta 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar avantajı elinde bulunduruyor. Türk Telekom Stadyumu’nda sahne alacak maç 20.30’da başlayacak. Ümit Öztürk’ün yöneteceği mücadele A2 ekranlarında olacak.