Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Giresunspor’u 2-1’lik skorla yendi ve toplamda 4-2’lik sonuçla adını yarı finale yazdırdı. Aykut Kocaman’ın cezası sebebiyle tribünden takip ettiği maça orta sahada Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas ve Samed Karakoç gibi gençlerle başlayan Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan goller Samed ve Aatıf’tan geldi. Maçtaki ilk gol tehlikesi 10. dakikada yaşandı. Savunmanın arkasına iyi sarkan Sinan kaleci Kameni’yi geçti ama dar açıdan yaptığı vuruş direğe takıldı. İlk dakikadan itibaren S.O.S veren Fenerbahçe savunması, benzer bir pozisyonu 13’te verince Kameni ile karşı karşıya kalan Dialiba, Sinan’ın yapamadığını yaptı ve takımını öne geçirdi: 0-1.

Fener çabuk toparlandı

Golden sonra toparlanan Fenerbahçe 16’ta Elif ile net bir fırsat yakalasa da genç oyuncunun ceza sahasından çektiği şut kaleyi bulmadı. 19’da Dirar’ın sağ kanattan ortasında Fernandao ceza sahasını karıştırdı, savunmadan seken topu iyi takip eden Samed skora dengeyi getirdi: 1-1. Golden sonra oyun üstünlüğünü sağlayan sarı-lacivertli takımı öne geçiren gol ise 37’de geldi. Üçüncü bölgedeki seri paslaşmaların ardından ceza sahası dışından seri bir plase çıkartan Aatıf ilk yarının skorunu belirledi: 2-1. İkinci 45 dakikada her iki takım da hafta sonu oynayacakları önemli lig maçları nedeniyle rölanti bir futbol sergilerken, tempo da her geçen dakika daha da düştü. 90 dakika sonunda sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Giresunspor’u kupanın dışına itti ve yarı finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.