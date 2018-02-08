Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği çeyrek final rövanş maçında takımının galibiyet golünü atan Mustafa Pektemek ışıl ışıl parlıyor. Siyah-beyazlıların kupada oynadığı 6 maçın 5’inde forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 defa havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 5 maçta 420 dakika sahada kalan Mustafa, son 3 karşılaşmada da gol atmayı başardı. Böylelikle tecrübeli futbolcu neredeyse tek başına Beşiktaş’ı kupada yarı finale taşıyan isim oldu. Cenk Tosun’un gidişinin ardından kimse ona şans vermiyordu. Yönetim bile santrfor açığını Vagner Love ve Cyle Larin transferiyle doldurmaya çalıştı. Ancak Şenol Güneş ondan vazgeçmedi, Pektemek de şansını iyi kullandı.

Ligde 12 dakika

Üzerindeki baskıya rağmen hırsla çalışmalarına devam etti Pektemek. Ligde sadece 12 dakika şans bulduğu için kendini kanıtlayamamıştı. Ama kupada attığı gollerle bitmediğini gösterdi. Golcü isim artık ligde de forma şansı bekliyor. Ligde 2 maçta oynama fırsatı bulan tecrübeli oyuncu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Süper Lig’de 7. haftada Trabzonspor karşısında 88. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, son şansını 20. haftadaki Bursaspor maçında yakaladı. Maçın 80. dakikasında oyuna giren futbolcu gol atamadı. Beşiktaş’a 2011-12 sezonunda transfer olan tecrübeli futbolcu, ligdeki son gol sevincini 2014-15’te yaşadı. Sezonunun 29. haftasında Beşiktaş’ın Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandırmıştı.

Atiba ve Tosic sevinci

Kupada yarı finale yükselen Beşiktaş, cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile evinde yapacağı lig maçının hazırlıklarına başladı. İdmanda sakatlıkları geçen Atiba ve Tosic’in de çalışması futbolcularda moralleri yükseltti. Öte yandan siyah-beyazlılar Aras Özbiliz’i Moldova ekibi Sheriff Tiraspol’e kiraladı.

Babel’den James’e çalım

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesi Ryan Babel ve James Rodriguez arasında bir anket düzenledi. Yapılan ankette daha çok paylaşım alan Babel, Bayern’li yıldızı geçti. UEFA, Babel’in galibiyetini ‘Kartal Pençesi’ yaptığı video ile duyururken kartal emojisi kullandı.

Her şeye rağmen 3 kulvar

Süper Lig’de bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş’ın yine de 3 kulvarda da iddiası devam ediyor. Ligde zirveyle arada 6 puan fark olsa da camiada bu açığın kapatılacağına olan inanç çok yüksek. Kara Kartal şampiyonluk yarışının yanı sıra Devler Ligi’nde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da tur için umutlu. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazma hayâli var.