Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal arasında çıkan tartışma sonrası gergin anlar yaşandı.



TARAFTARLARLA KÜFÜRLEŞTİ

Karşılaşmada sinirlerine hakim olamayan Hasan Şaş, Oray Baykal'ın hakeme itirazları sonrası 12.dakikada Sivas kulübesine doğru yürüdü. Araya giren Fatih Terim, kulübesini sakinleştirirken, maçtan günler sonra kulübede yaşananlarla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.





Hasan Şaş'ın kulübeden çıkarak tribünlere hakaret etti.. Önce protokol tribününe seslenen Hasan Şaş, ardından taraftarlara dönerek küfretti. Tribünlerde de bazı taraftarlar Hasan Şaş'a küfretti.