Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol golcü Negredo’nun Beşiktaş’a transferiyle ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk’ten Atilla Türker’in haberine göre, sezon başında serbest olan Negredo’nun bonservisi elindeydi; yani bedavaydı.

Ancak bu transferde Beşiktaş’ın kasasında bonservis bedeli olarak 2,5 milyon euro çıktı ve bu para Valencia’nın kasasına girdi. Sonraki gelişme ise bu paranın İspanyol kulübünün kasasından çıkarak buhar oluşu.

“Çok ilginç bazı bilgiler vereyim” diyen Türker’in haberindeki dikkat çeken unsurlar şöyle:

Negredo Beşiktaş’tan önce Galatasaray’a ve Fenerbahçe’ye bonservissiz önerildi...

Negredo’nun Galatasaray’a transferinin gerçekleşmesi için anlaşma sağlandı ve yıllık ücret 3,5 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Tudor, Negredo’ya sıcak bakmadı, Gomis’i istedi. Negredo daha sonra Fenerbahçe’ye önerildi ancak kabul görmedi...

Sonuç olarak Negredo’nun transferinde Beşiktaş’ın kasasından 2,5 milyon euro bonservis bedeli çıktı. Kendisiyle de yıllık 4 milyon euroya anlaşıldı.

Yani... Arada 4 milyon eurodan fazla kaçak var.