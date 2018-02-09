Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Konyaspor maçı özeti ve golleri izle ile birlikteyiz. Türkiye Kupası çeyrek finali rövanşında Galatasaray, Konyaspor'u konuk etti. İki takım arasında Konya’da oynanan ilk maç 2-2 bitmişti. Sarı-Kırmızılı takım kendi evinde 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Peki Galatasaray Konyaspor maçı özeti ve golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALATASARAY 4-1 KONYASPOR MAÇI [GENİŞ ÖZET]

M.S. Maçta son düdük geliyor. Galatasaray 2-2'nin rövanşında 4-1 kazanarak adını yarı finale yazdırıyor.

90'GOL! Rodrigues, skoru 4-1'e getiriyor.

88'GOL! Galatasaray'da Gomis skoru 3-1'e getiren golü atıyor.

52'GOL! Gomis skoru 2-1'e getiren golü atıyor.

İ.Y. Maçın ilk yarısında son düdük geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona eriyor.

17'GOL! Serdar Aziz skora denge getiren golü atıyor.

14'GOL! Fofana skoru 1-0'a getiren golü atıyor.

Terim’in, yardımcılarına Konya’nın Başakşehir’le oynadığı son maçı izlettiği ve bir rapor hazırlattığı belirlendi. Galatasaray’ın oyun planı buna göre belirlenecek. Hafta sonunda lig maçını da düşünerek tamamı as oyunculardan kurulu bir kadroyla sahaya çıkmayı düşünmeyen Terim, yine de tedbiri elden bırakmıyor. 2-2’nin rövanşında taraftarın da desteğiyle Galatasaray’ı yarı finale taşımak isteyen Fatih hoca, as oyuncularla fazla forma şansı bulamayan isimleri karma şekilde sahaya sürecek.

Kupada 2 kez eşleştiler

Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası’nda iki kez eşleşti. Sarı-Kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1’lik skorla eledi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Bu turda Sivas Belediyespor'u eleyen Sarı-Kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Bucaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.

Süper Lig'de zor günler geçiren ve topladığı 17 puan ile 17. sırada bulunan Konyaspor, kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda Batman Petrolspor'u eleyen Konyaspor, son 16 turunda ise kupanın favorilerinden Trabzonspor'u saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında Konya’da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray yarınki maçta 0-0 veya 1-1’lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası’nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1’lik skorla eledi.