Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin altyapı konusundaki transferleri devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak İsveç’ten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Kilit’i kadrosuna kattı.

Jönköpings Södra takımında oynayan Andreas Kilit, İsveç basınına verdiği röportajda Fenerbahçe’ye transfer olma sürecini anlattı.

Andreas Kilit ilk olarak görüşmelerin nasıl yapıldığını anlatıp, “Babam ile Fenerbahçe’ye bağlı 2 menajer görüşme yaptı. Daha sonra benim bazı videolarımı ve maç görüntülerimi izlemek istediler. Araştırma sonrasında benimle transfer görüşmeleri 5 dakikada halledildi” dedi.

Fenerbahçe’ye gittiği için çok heyecanlı olduğunu aktaran genç yıldız, “Harika hissediyorum. Rüyalarım gerçekleşti. Böyle büyük bir kulübe gitmek inanılmaz. Her futbolcunun hayali büyük bir takımda oynamaktır. Şimdi iyi bir performans gösterip kendimi göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan sözleşmeyi de anlatan Andreas Kilit, “Şu anda 1.5 yıllık bir anlaşma yaptık. Deneme süreci gibi olacak. Ancak iyi bir performans gösterirsem, hukuki anlamda uzun bir sözleşme yapacağız. Her 6 ayda bir değerlendirme yapacaklar” diye konuştu.

Babasının da çok keyifli olduğunu söyleyen genç yıldız, “Babam çok mutlu oldu. Zaten her zaman bana daha iyi olmam için yardım eder. Babama çok teşekkür ederim” dedi.

1.94 boyundaki orta saha oyuncusu 18 yaşındaki Kilit, sol ayağını kullanıyor, merkezde oynuyor ve U21 takımında yer alacak. 1.5 sene U21 takımında antrenman ve maçlarda kullanılacak Andreas Kilit, duruma göre A takım için değerlendirilecek.