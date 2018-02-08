Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, yetenekli oyuncularının kalitelerini sürekli sahada göstermesini isteyen bir teknik adam olduğunu belirterek, "Daha iyisini beklediğimiz oyuncularımız vardı. Bazen bir kaza geçirirsiniz, her şey değişebilir. Demir Grup Sivasspor maçı sonrasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Oyun felsefesinin tamamen anlaşıldığı inancındayım." dedi.

Futbolcularının kupada değil de ligde oynuyormuş gibi bir mücadele ortaya koyduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, özellikle Belhanda, Nagatomo va Gomis'i överken, "Gelenler çok keyifli bir maç izlediler. Attığımız kadar da kaçırdık. Oyun felsefesini tamamen benimsemeleri ve artık bundan vazgeçemeyecek durumda olduklarını idrak etmeleri de benim için önemliydi." diye konuştu.

Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğuna ve eksik oyunculara dikkati çeken Terim, şunları söyledi:

"Kimseyi kaybedecek halimiz yok. Oyunun kaderini ve skorunu değiştirecek oyuncularımızın aksiyonlarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bugün çok pozisyonlu, oyunun kontrolünü elinde bulunduran, rakip sahada oynama isteği olan ve uzun zamandır izlemediğimiz baskılı bir oyun gördük. Oyun iştahının yüksek olduğu ve izleyenlere 90 dakika zevk veren bir maç seyrettik. Ben de kenarda zevk aldım. İnşallah bunu sürdürmeye devam edeceğiz."

Yeni transfer Yuto Nagatomo'ya ayrıca değinmek istediğini vurgulayan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Eşinin doğumu nedeniyle izin verdim ve Milano'ya gidip geldi. Bugün de sahanın en iyilerinden biriydi. Belhanda ve ondan son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan pozisyona girmek"

Atiker Konyapor karşılaşmasında çok fazla pozisyona girdiklerini hatırlatan Terim, "Benim oyun anlayışımda önemli olan pozisyona girmek. Nasıl olsa atarsınız. Pozisyona az girersek sıkıntı olur. İnanıyorum ki giderek daha da iyi olacak. Biz onları tanımaya çalışıyoruz, onlar da bizi tanımaya çalışıyor. Bir değişim var. Bu sırada puan kaybetmemeye uğraşıyoruz. Anlayışımız oturuyor." değerlendirmesinde bulundu.