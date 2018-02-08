Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Özdilek, ligdeki konumlarından ve üst üste gelen maçlardan dolayı rotasyona gitmek durumunda kaldıklarını belirterek, "Bugün 10'un üzerinde oyuncu değiştirdik. İlk defa oynayan, sakatlıktan çıkan, az süre alan oyuncuların bir arada olması risklidir. İkinci golü yiyene kadar da oyunun içinde olduk. Gollerin çoğu bireysel hatalardan geldi." diye konuştu.

Maçta yedikleri ilk gol dışındaki 3 golün bireysel hata kaynaklı olduğunu anlatan Özdilek, "Bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum." değerlendirmesini yaptı.

Artık önlerine bakacaklarını ve hafta sonu ligde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacakları maçı çok önemsediklerini dile getiren Özdilek, "Kaybetmek üzüntü verici ama önümüze bakmamız gerekiyor. Hafta sonu önemli bir müsabakaya çıkacağız. Kafamızı kaldıracağız. Bundan sonra tüm planlarımız pazar günü için." ifadelerini kullandı.