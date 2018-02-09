Oynanan mücadeleler sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray yarı finale yükselen takımlar olurken, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Akın Çorap Giresunspor ve Gençlerbirliği kupaya veda eden ekipler oldu. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacakken, Galatasaray'ın rakibi ise Teleset Mobilya Akhisarspor olacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
İKİNCİ MAÇ (İLK MAÇ)
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-1 (1-3)
Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-2 (0-1)
Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor: 2-1 (2-1)
Galatasaray - Atiker Konyaspor: 4-1 (2-2)
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
09.02.2018 - 01:32 | Son Güncelleme: 09.02.2018 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları bugün oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor mücadelesi ile tamamlandı.
Oynanan mücadeleler sonucunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray yarı finale yükselen takımlar olurken, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Akın Çorap Giresunspor ve Gençlerbirliği kupaya veda eden ekipler oldu. Yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacakken, Galatasaray'ın rakibi ise Teleset Mobilya Akhisarspor olacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Etiketler : türkiye kupası,türkiye kupası maçları,
542347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542347.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
20
13
4
3
40
19
21
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
20
10
8
2
39
24
15
38
4
Beşiktaş
20
10
7
3
35
20
15
37
5
Kayserispor
20
9
7
4
28
22
6
34
6
Trabzonspor
20
8
8
4
36
31
5
32
7
Göztepe
20
9
5
6
32
29
3
32
8
Sivasspor
20
9
3
8
26
30
-4
30
9
Bursaspor
20
7
5
8
31
27
4
26
10
Malatyaspor
20
7
5
8
23
27
-4
26
11
Kasımpaşa
20
7
4
9
31
35
-4
25
12
Alanyaspor
20
6
3
11
33
38
-5
21
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
26
35
-9
21
14
Akhisarspor
20
5
6
9
24
34
-10
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Osmanlıspor
20
5
3
12
26
37
-11
18
17
Konyaspor
20
4
5
11
20
28
-8
17
18
Karabükspor
20
3
3
14
15
36
-21
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe - Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği - Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş - Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
20
12
5
3
35
17
18
41
2
Ç. Rizespor
20
11
5
4
40
25
15
38
3
Ankaragücü
20
10
6
4
26
16
10
36
4
İstanbulspor
20
9
5
6
23
19
4
32
5
Giresunspor
20
8
7
5
26
19
7
31
6
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
7
Balıkesirspor
20
9
5
6
37
30
7
29
8
Altınordu
20
8
5
7
30
27
3
29
9
Boluspor
20
8
3
9
23
20
3
27
10
Elazığspor
20
7
6
7
26
24
2
27
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
20
6
8
6
21
23
-2
26
13
Samsunspor
20
5
8
7
19
26
-7
23
14
Eskişehirspor
20
6
6
8
36
32
4
21
15
Adana Demirspor
20
5
6
9
24
30
-6
21
16
Denizlispor
20
4
5
11
20
32
-12
17
17
Manisaspor
20
7
2
11
24
33
-9
14
18
Gaziantepspor
20
1
4
15
8
52
-44
4